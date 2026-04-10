A dix-huit ans, Poppy a une idée bien précise de ce qu'elle attend chez un petit ami. Un red flag ? Par ici la sortie. Et tant pis si aucun garçon ne correspond à ses attentes ("démesurées" dira-t-on), elle préfère le célibat à la déception. Alors lorsque sa meilleure amie la défie de donner une chance à un garçon pendant deux mois, Poppy jette son dévolu sur Cam en espérant qu'il rompra vite. Cam est un garçon timide et renfermé qui a peur de s'attacher depuis le départ de sa mère. A tel point que sa meilleure amie lui a interdit de mettre fin à sa prochaine relation amoureuse. Mais quand il apprend que Poppy sort avec lui suite à un pari, Cam décide de cocher tous les red flags qui puissent exister. C'est sûr, elle devrait fuir rapidement. A moins que...