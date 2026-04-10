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#Bande dessinée jeunesse

Red flags

Sophie Jo

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A dix-huit ans, Poppy a une idée bien précise de ce qu'elle attend chez un petit ami. Un red flag ? Par ici la sortie. Et tant pis si aucun garçon ne correspond à ses attentes ("démesurées" dira-t-on), elle préfère le célibat à la déception. Alors lorsque sa meilleure amie la défie de donner une chance à un garçon pendant deux mois, Poppy jette son dévolu sur Cam en espérant qu'il rompra vite. Cam est un garçon timide et renfermé qui a peur de s'attacher depuis le départ de sa mère. A tel point que sa meilleure amie lui a interdit de mettre fin à sa prochaine relation amoureuse. Mais quand il apprend que Poppy sort avec lui suite à un pari, Cam décide de cocher tous les red flags qui puissent exister. C'est sûr, elle devrait fuir rapidement. A moins que...

Par Sophie Jo
Chez Editions de la Martinière

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Auteur

Sophie Jo

Editeur

Editions de la Martinière

Genre

Romans, témoignages & Co

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Red flags

Sophie Jo trad. Marion Ségui

Paru le 10/04/2026

368 pages

Editions de la Martinière

19,90 €

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Scannez le code barre 9791040123811
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