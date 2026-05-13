Les étés de l'ourse

Un classique inédit du nature writing au féminin Canada, été 1926. A la barre du Caprice , Muriel Wylie Blanchet part sillonner les fjords de la Colombie-Britannique avec ses cinq enfants. Entre cascades et forêts de mélèzes, le bateau solitaire glisse parmi les orques. Dans ces confins peuplés de bûcherons et d'ermites, au gré des bois où il ne reste que des villages indiens à l'abandon, cette veuve courageuse ne peut compter que sur elle-même pour braver les dangers de la nature sauvage. Qu'à cela ne tienne, il en faut davantage pour la dissuader de partir à l'aventure. L'expédition est un tel succès qu'elle va entraîner ses enfants dans ce périple inoubliable, été après été, pendant quinze ans. Un siècle après ces premières robinsonnades en famille, le récit lumineux de Muriel Wylie Blanchet révèle une figure incontournable du nature writing canadien. "Ce texte est à mettre entre toutes les mains". Préface de Gabrielle Filteau-Chiba