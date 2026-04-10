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SuperPunk

Guilherme Petreca, Mirtes Santana

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A première vue, Violeta est une préado ordinaire, qui aime se balader en skate et écouter de vieilles mixtapes sur le Walkman de son grand-père. Jusqu'au jour où, en jouant une cassette à l'envers, elle libère des monstres dans toute la ville et se transforme en Superpunk, la super-héroïne rebelle ! Avec ses amis Alan et Gigi, les seuls autres capables de voir les monstres, Violeta doit alors se mettre en chasse pour les arrêter avant que les créatures ne prennent possession de tous les habitants et leur imposent l'ordre et la discipline.

Par Guilherme Petreca, Mirtes Santana
Chez Ankama éditions

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Auteur

Guilherme Petreca, Mirtes Santana

Editeur

Ankama éditions

Genre

Aventure

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SuperPunk

Guilherme Petreca, Mirtes Santana

Paru le 10/04/2026

152 pages

Ankama éditions

19,95 €

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Scannez le code barre 9791033570172
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