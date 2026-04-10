A première vue, Violeta est une préado ordinaire, qui aime se balader en skate et écouter de vieilles mixtapes sur le Walkman de son grand-père. Jusqu'au jour où, en jouant une cassette à l'envers, elle libère des monstres dans toute la ville et se transforme en Superpunk, la super-héroïne rebelle ! Avec ses amis Alan et Gigi, les seuls autres capables de voir les monstres, Violeta doit alors se mettre en chasse pour les arrêter avant que les créatures ne prennent possession de tous les habitants et leur imposent l'ordre et la discipline.