Une analyse détaillée de toute la fiscalité française en un seul volume. Droits et obligations fiscales , impôts , réclamations, formalités, régime fiscal , stratégies patrimoniales ... Vous pouvez compter sur ce guide pratique , précis et efficace pour : - Choisir le régime fiscal le plus favorable. - Gérer l'impact fiscal des règles comptables. - Adapter les stratégies patrimoniales à la nouvelle donne fiscale. - Connaître les droits et obligations fiscales. - Remplir en temps utile les nombreuses formalités. - Vérifier vos avis d'imposition. - Présenter une réclamation dans les formes légales. Mis à jour paragraphe par paragraphe, le Mémento Fiscal 2026 vous donne une information fiable, précise et pratique pour mettre en oeuvre les nouvelles règles en toute sécurité et dans le respect des délais. Soucieux de vous fournir un outil fiable et opérationnel au quotidien, le Mémento Fiscal 2026 parait cette année le 13/05/2026 afin d'intégrer la loi de finances pour 2026 . A NOTER : en attendant la parution de votre ouvrage papier, vous pouvez accéder dès mi-avril à la version en ligne de votre Mémento 2026 à jour de la loi de finances pour 2026 .