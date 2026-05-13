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Les contraceptés

Guillaume Daudin, Stéphane Jourdain, Caroline Lee

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Pour le plus grand bonheur des hommes, la contraception - sa charge mentale, ses effets secondaires - est aujourd'hui encore considérée comme une affaire de femmes. Au détour d'une conversation, Guillaume et Stéphane réalisent qu'ils ne se sont jamais souciés de la méthode utilisée par leurs compagnes. Tous deux journalistes ils s'emparent du sujet et partent à la rencontre d'hommes et de spécialistes de la question pour tenter de comprendre pourquoi ces méthodes sont si méconnues et si artisanales. Rapidement, cette enquête sur le dernier bastion du patriarcat devient le point de départ d'une grande introspection. Les choses changent. Vont-ils évoluer avec ?

Par Guillaume Daudin, Stéphane Jourdain, Caroline Lee
Chez Steinkis

|

Auteur

Guillaume Daudin, Stéphane Jourdain, Caroline Lee

Editeur

Steinkis

Genre

Divers

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Les contraceptés

Guillaume Daudin, Stéphane Jourdain, Caroline Lee

Paru le 13/05/2026

Steinkis

11,95 €

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