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Ne vous mariez jamais ! Vraiment ?

Luc Ferry

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Et si le secret du désir tenait dans la distance ? Depuis les troubadours du XIIe siècle, l'amour-passion se heurte au même paradoxe : peut-il survivre à la vie conjugale ? Faut-il choisir entre l'ivresse d'Eros et la sérénité du quotidien partagé ? Luc Ferry revisite avec brio les grands récits médiévaux - Tristan et Iseut, Lancelot et Guenièvre - pour éclairer nos tourments modernes. Ces amours illégitimes, ces désirs incessants qui défient l'honneur et la raison nous parlent encore : ils révèlent la nature même de la passion, qui se nourrit d'obstacles et de manque. A travers une relecture audacieuse de la littérature courtoise, le philosophe interroge la tension fondamentale entre désir et possession, absence et présence. Avec la clarté qui le caractérise, Luc Ferry nous invite à repenser nos attentes amoureuses. Non pour renoncer au mariage, mais pour comprendre ce qui fait vivre - ou mourir - la flamme du désir. Une méditation lumineuse sur l'amour, entre philosophie antique et psychologie contemporaine, qui nous réconcilie avec nos contradictions les plus intimes.

Par Luc Ferry
Chez Editions de l'Observatoire

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Auteur

Luc Ferry

Editeur

Editions de l'Observatoire

Genre

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Ne vous mariez jamais ! Vraiment ?

Luc Ferry

Paru le 10/04/2026

Editions de l'Observatoire

22,00 €

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Scannez le code barre 9791032925683
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