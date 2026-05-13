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#Roman francophone

Forever Love

Aziliz Konzacki, Anaïs Schenké, Aziliz Kondracki

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Pourquoi aimons-nous tant regarder des gens tomber amoureux à la télé ? Lola et Myrtille sont amies depuis toujours et partagent une passion : regarder ensemble des émissions de téléréalité amoureuses : Love is Blind, Mariés au premier regard, l'Amour est dans le pré et bien d'autres. Elles vibrent au rythme des épisodes et des participantes même si elles voient bien que tout est loin d'être parfait. Alors, ensemble, elles décident de s'interroger sur leur passion et ce qui les fascine. Avec un regard féministe et en acceptant leurs contradictions, elles portent un regard tendre et critique sur l'amour sur petit écran et analysent les mythes autour du couple, de la romance et de l'hétérosexualité.

Par Aziliz Konzacki, Anaïs Schenké, Aziliz Kondracki
Chez Steinkis

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Auteur

Aziliz Konzacki, Anaïs Schenké, Aziliz Kondracki

Editeur

Steinkis

Genre

Réalistes, contemporains

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Forever Love

Aziliz Konzacki, Anaïs Schenké, Aziliz Kondracki

Paru le 21/05/2026

Steinkis

22,00 €

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