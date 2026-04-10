Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Guérissez votre âme

Virginie Robert

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Saviez-vous que chacun d'entre nous dispose d'un accès à ses Annales Akashiques, un lieu magique et sacré qui contient toutes les mémoires de notre âme vécues à travers nos vies passées ? En vous reliant à ce trésor, vous pourrez découvrir les blessures de votre âme et trouver l'apaisement. Explorez facilement vos Annales Akashiques pour connaître vos vies antérieures et déployer vos talents. Nettoyez votre âme et ses blessures pour vous libérer de vos peurs, de vos traumatismes et des obstacles qui vous empêchent de vous épanouir. Développez vos perceptions naturelles pour être plus à l'écoute de vous-même. Suivez un programme en 21 jours pour vous reconnecter à votre essence et trouver votre juste place. Cette nouvelle édition vous accompagne encore plus loin sur le chemin de la guérison de soi. Toutes les réponses sont en vous. Passez à l'action et trouvez votre juste place !

Par Virginie Robert
Chez Leduc.s éditions

|

Auteur

Virginie Robert

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

Esotérisme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Guérissez votre âme par Virginie Robert

Commenter ce livre

 

Guérissez votre âme

Virginie Robert

Paru le 10/04/2026

308 pages

Leduc.s éditions

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791028536916
9791028536916
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Seigneur des anneaux : le film qui répare enfin le grand oubli de Tolkien Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots” Face aux interdictions de livres, un géant de l'édition riposte en justice
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.