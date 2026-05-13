Aman : l'antéSatan

Bien que le satanisme englobe plusieurs courants, il est souvent réduit à une fascination pour le mal, Satan étant perçu tantôt comme une divinité, tantôt comme un symbole de rébellion. Mais le bien et le mal sont-ils réellement des opposés aussi tranchés que le blanc et le noir, ou que l'enfer et le paradis ? Le monde spirituel se limite-t-il à une vision aussi binaire ? Ces conceptions ne reposent-elles pas sur une base simpliste ? Cet ouvrage vous invite à dépasser ces idées reçues et démontre que la vision traditionnelle du satanisme contredit les textes bibliques, sources de son nom, de son histoire et de son évolution, jusqu'à la figure d'Aman. Aman, identifié au Serpent du jardin d'Eden, est-il véritablement mauvais, ou bien un être spirituel incitant l'homme à tendre vers la perfection ? Voici ici une philosophie spirituelle radicalement opposée au satanisme classique et aux dogmes religieux : il renverse toutes les croyances établies autour de la notion de " mal ".