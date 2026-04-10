La musique est (aussi) une affaire de femmes

"Mozart, Vivaldi, Beethoven... sont des noms que tout le monde connait. A l'inverse, des musiciennes telles que Pauline Viardot, Chinquinha Gonzaga ou Ethel Smyth nous sont inconnues, ou presque. Et pourtant, elles aussi ont marqué l'histoire. Alors pourquoi ne savons-nous rien d'elles ? Comment se fait-il qu'elles ne fassent pas partie de l'éducation musicale ? Clara Schumann était la star du couple qu'elle formait avec Robert Schumann alors que c'est pour son statut d'épouse qu'elle est le plus connue aujourd'hui. Fanny Mendelssohn a été empêchée par son père de publier ses oeuvres et le fit sous le nom de son frère Félix. Deux exemples parmi tant d'autres, que je n'ai découverts que tardivement, car voilà plus de 1000 ans que les femmes composent sans que l'on prenne la peine de l'enseigner, à moi ou à personne". Dans ce témoignage très personnel, Esther Abrami nous livre son parcours, de débuts difficiles aux plus grandes scènes internationales. A travers les portraits de dix-sept musiciennes qui ont guidé ses pas, elle nous confie le récit d'une trajectoire hors du commun faite de persévérance, de passion et de sacrifices. Une histoire poignante, portée par la conviction que la musique se transmet, aussi entre femmes. Une autre histoire de la musique, celle des femmes ! Esther Abrami est violoniste classique et compositrice. Diplômée du Royal College of Music de Londres, elle enchaîne les tournées internationales et figure sur la liste des Forbes 30 under 30. Avec plus d'un million d'abonnés sur les réseaux sociaux et figure charismatique par ses tenues qui détonnent, elle fait tomber les barrières entre les générations et redonne à la musique classique toute sa modernité.