Cet ouvrage rassemble une série d'entretiens exceptionnels avec le père François Brune (1931-2019), prêtre, théologien et mystique chrétien, l'une des voix les plus singulières et les plus libres de la théologie contemporaine. A partir de sa connaissance intime des Pères de l'Eglise orientale, de sa fréquentation constante des grands mystiques et de son attention aux expériences contemporaines (notamment les EMI et les communications sérieuses avec les défunts), François Brune expose une vision profondément cohérente de l'au-delà et de la destinée de l'âme. Au coeur de sa pensée on trouve la Lumière du Christ, non comme symbole, mais comme Présence vivante, aimante, personnelle, qui accueille chaque être humain au moment de la mort. Loin des représentations punitives héritées du Moyen Age occidental, le Père François Brune défend une théologie de la guérison, de la transformation et de la progression dans l'amour. Selon sa théologie, l'âme entre après la mort dans un processus de clarification, de paix et d'élévation où rien n'est jamais figé. Ces entretiens abordent successivement : la théologie de la Lumière, les degrés de conscience dans l'au-delà, la revue de vie, la purification, la communion des consciences, la hiérarchie invisible (anges, saints et âmes avancées), ainsi que les phénomènes mystiques extraordinaires attestés dans la tradition chrétienne. Ils incluent également une réflexion rigoureuse sur les faux mystiques et le discernement auquel nous devons prêter. Ce livre se conclut sur une vaste synthèse spirituelle où le père Brune transmet ce qui fut le coeur de sa vie : l'espérance indestructible que l'amour finit toujours par vaincre, et que chaque être humain est destiné à entrer progressivement dans la Lumière. Il s'agit d'une oeuvre majeure de théologie vivante, accessible, profonde et lumineuse, qui ouvre un chemin nouveau entre tradition, mystique et expérience contemporaine.