Absolute Wonder Woman Tome 2

Wonder Woman a quitté les Enfers et a sauvé le monde de la menace du Tétracide. Mais une nouvelle vient bouleverser son univers : elle pourrait ne pas être la dernière des Amazones ! Une de ses soeurs serait enfermée dans le Labyrinthe, au fin fond de la Zone 41... Alors que Diana est confrontée aux horreurs du monde des hommes et à la vérité sur son héritage amazone, elle devra choisir entre la rage et la compassion.