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Absolute Wonder Woman Tome 2

Kelly Thompson, Hayden Sherman

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Wonder Woman a quitté les Enfers et a sauvé le monde de la menace du Tétracide. Mais une nouvelle vient bouleverser son univers : elle pourrait ne pas être la dernière des Amazones ! Une de ses soeurs serait enfermée dans le Labyrinthe, au fin fond de la Zone 41... Alors que Diana est confrontée aux horreurs du monde des hommes et à la vérité sur son héritage amazone, elle devra choisir entre la rage et la compassion.

Par Kelly Thompson, Hayden Sherman
Chez Urban Comics Editions

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Auteur

Kelly Thompson, Hayden Sherman

Editeur

Urban Comics Editions

Genre

Comics Super-héros

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Absolute Wonder Woman Tome 2

Kelly Thompson, Hayden Sherman

Paru le 10/04/2026

232 pages

Urban Comics Editions

22,50 €

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Scannez le code barre 9791026824138
9791026824138
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