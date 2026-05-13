Les 108 portes de l'éveil

La tranquilité du corps et de l'esprit produit l'attitude juste Maitre Dogen, introduisit au XIIIe siècle la pratique du Ch'an chinois au Japon, où il devint le Zen. A la fin de sa vie, il cita dans son oeuvre majeure, le Shobogenzo , un vieux Sûtra bouddhique composé de 108 aphorismes, intitulé Lumineuses portes de l'éveil . Il n'en fit pas de commentaires, mais précisa qu'ils avaient guidé toute sa vie. Roland Rech les commente ici pour la première fois. Ces enseignements ouvrent notre esprit aux profondeurs de la méditation zen.