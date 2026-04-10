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Absolute Superman Tome 2

Jason Aaron, Rafa Sandoval

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Superman a échappé in extremis à la Lazarus Corp, mais la mystérieuse organisation dirigée par l'immortel Ra's al Ghul ne compte pas en rester là. Kal-El est traqué, manipulé et poussé à bout, et les mystérieux Omega Men lui soumettent une proposition terrifiante : déchainer tout le potentiel de son pouvoir, ou regarder le monde brûler. Avec Smallville assiégée et son passé qui le hante, Superman doit prendre une décision lourde de conséquences : décider quel type de Dieu il va devenir.

Par Jason Aaron, Rafa Sandoval
Chez Urban Comics Editions

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Auteur

Jason Aaron, Rafa Sandoval

Editeur

Urban Comics Editions

Genre

Comics Super-héros

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Absolute Superman Tome 2

Jason Aaron, Rafa Sandoval

Paru le 10/04/2026

224 pages

Urban Comics Editions

22,50 €

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Scannez le code barre 9791026824091
9791026824091
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