Absolute Superman Tome 2

Superman a échappé in extremis à la Lazarus Corp, mais la mystérieuse organisation dirigée par l'immortel Ra's al Ghul ne compte pas en rester là. Kal-El est traqué, manipulé et poussé à bout, et les mystérieux Omega Men lui soumettent une proposition terrifiante : déchainer tout le potentiel de son pouvoir, ou regarder le monde brûler. Avec Smallville assiégée et son passé qui le hante, Superman doit prendre une décision lourde de conséquences : décider quel type de Dieu il va devenir.