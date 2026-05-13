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Fin du monde et petits fours

Edouard Morena

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" Edouard Morena dévoile comment les ultrariches ont structuré des réseaux de fondations philanthropiques, d'ONG et de cabinets de conseil qui ont imposé l'idée que les entreprises et les investisseurs privés étaient les seuls tenants légitimes de la transition face au chaos climatique. Un projet qui a pour but de perpétuer un capitalisme en crise et de taire toute idée d'une transition écologique socialement juste. " Mediapart A l'heure de l'urgence climatique, l'indignation contre les ultrariches n'a jamais été aussi vive. Edouard Morena montre que ces élites ne sont pas de simples observateurs détachés : elles investissent l'espace public, façonnent les discours et imposent le " capitalisme vert " comme réponse dominante à la crise, garantissant ainsi leurs privilèges dans un monde en surchauffe.

Par Edouard Morena
Chez La Découverte

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Auteur

Edouard Morena

Editeur

La Découverte

Genre

Société

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Fin du monde et petits fours

Edouard Morena

Paru le 13/05/2026

180 pages

La Découverte

11,00 €

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