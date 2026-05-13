Fish Lake Forest, Utah. Un phénomène étrange obsède les scientifiques : un grand chêne se met à rougeoyer. L'anomalie se manifeste aux quatre coins du monde et on observe un effet étonnant : la photosynthèse de cette chlorophylle est trois fois supérieure à celle de son homologue verte. L'écosystème des forêts a-t-il enfin conçu un début de réponse pour faire face au réchauffement climatique ? Né dans une secte viriliste néo-adventiste, Joshua est endoctriné par l'enseignement religieux, mais quelque chose au fond de lui lutte, en quête de sens. Edita est séquestrée depuis l'enfance dans un lodge au fond des bois, elle possède un sens unique qui n'est ni la vue, ni l'ouïe, ni le toucher, mais un peu des trois à la fois, un sens amplifié au centuple qui la guide dans sa découverte du réel. Jusqu'au jour où s'ouvre une brèche : fuir. Leur rencontre bouleverse tout. Entre dystopie écologique lumineuse et thriller redoutable, Les Plus Jeunes Années du monde est un roman d'adaptation irrésistible qui ausculte les blessures du monde, le bouleversement irréversible d'une rencontre et notre capacité à nous réinventer lorsque toutes les cartes sont rebattues.