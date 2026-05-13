Dear George Clooney, tu veux pas épouser ma mère ?

Violette a une mère qui ne sort qu'avec des losers depuis son divorce. Violette n'en peut plus, mais sa mère a désespérément envie de refaire sa vie et continue à accepter de nouveaux rendez-vous. Ce soir-là, le rendez-vous s'appelle Dudley Wiener... et se voit illico surnommé la Saucisse. Il adore les vide-greniers et les blagues nulles, et ne plaît pas DU TOUT à Violette, qui décide de prendre les choses en main. Aidée par sa meilleure amie Phoebe, elle va écrire à George Clooney pour lui demander un petit service...