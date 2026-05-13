J'aime j'adore

Un bel imagier pour partager avec les tout-petits leurs moments de vie préférés ! Dans ce tout-carton, partez à la découverte de tous ces petits plaisirs simples du quotidien dont raffolent les enfants : rouler à toute allure en trottinette, sauter dans les vagues en pleine mer, construire une cabane dans le salon, prendre un bain rempli de mousse, se déguiser avec tout et n'importe quoi, etc. Les tout-petits pourront revivre ces moments qu'ils aiment et échanger sur ce qu'ils préfèrent. Mais ce livre est aussi l'occasion pour eux d'apprendre de nouveaux mots et objets. Après chaque scène de vie, une double page " façon imagier " permettra à l'enfant de nommer des objets, des animaux, la nature (mouettes, les voiliers, les crabes, etc.). Un vrai moment de plaisir à partager en famille !