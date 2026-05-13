Dictionnaire des collocations

Trouvez les mots qui s'associent parfaitement et exprimez vos idées avec précision ! Vous cherchez un synonyme ? Une expression vous échappe ? Vous tentez d'éviter les formules banales ? Après avoir consulté ce dictionnaire, vous n'écrirez sans doute plus avoir des difficultés , mais connaître des difficultés, éprouver des difficultés, se heurter à des difficultés, traverser des difficultés... Une grande joie pourra devenir une joie immense, profonde, pure, sans limite, débordante, délirante... Au lieu de dire Il a de l'appétit , vous direz peut-être il a un appétit féroce, un appétit d'ogre, ou un appétit pantagruélique. Ce dictionnaire vous sera très utile pour : Trouver un synonyme en contexte Vous cherchez un synonyme de grand ? Mais une grande joie est une joie immense, profonde, pure, sans limite, débordante, délirante... tandis qu'un grand sourire est un sourire béat, extatique, fendu jusqu'aux oreilles, en banane... A l'article JOIE comme à l'article SOURIRE , trouvez facilement le synonyme adéquat. Retrouver un mot qui vous échappe Vous savez qu'il existe un adjectif pour désigner un vin qui monte à la tête, mais vous ne parvenez pas à vous en souvenir ? A l'article VIN , retrouvez ce mot que vous aviez sur le bout de la langue : capiteux . Eviter les banalités Vous êtes lassé d'employer toujours les mêmes mots passe-partout comme avoir, être ou faire ? A l'article DIFFICULTE , découvrez l'étendue des possibles afin de ne plus écrire avoir des difficultés mais connaître des difficultés, éprouver des difficultés, se heurter à des difficultés, traverser des difficultés... Enrichir votre discours Vous cherchez à étoffer une phrase jugée trop courte, trop sèche ? A lui donner plus de précision ? Après consultation de l'article APPETIT , la phrase Il a de l'appétit devient Il a un appétit féroce ou encore Il a un appétit d'ogre, ou Il a un appétit pantagruélique...