Cancer du sein : rééducation, réadaptation, qualité de vie

Avec près de 60 000 nouveaux cas traités chaque année le cancer du sein est un réel problème de santé publique. La période de traitement comme celle du post-traitement nécessitent une prise en charge kinésithérapique fondée sur des techniques de rééducation spécifiques. Elles permettent d'accompagner les patientes dans le soin de gérer les complications et de participer au traitement. L'ouvrage aborde dans un premier temps les données fondamentales d'épidémiologie d'imagerie et des traitements. Il présente ensuite la rééducation postopératoire le traitement des lymphoedèmes des pathologies veineuses les reconstructions les autres soins de support et évoque dans une dernière partie la qualité de vie et l'éducation en santé. Enfin une rubrique Foire aux Questions-FAQ qui permet au praticien de disposer d'un outil efficace de réponses vient clore le livre. Cette seconde édition propose une mise à jour complète des données scientifiques et un enrichissement de l'iconographie. Rédigé par une équipe multidisciplinaire cet ouvrage donne aux kinésithérapeutes toutes les bases théoriques les conduites à tenir et la pratique spécifique à adopter dans la prise en charge des patientes atteintes du cancer du sein. AUTEUR Jean-Claude Ferrandez est kinésithérapeute consultation de lymphologie et kinésithérapie sénologique à l'Institut du cancer d'Avignon-Provence. Daniel Serin est médecin cancérologue au sein de l'Institut du cancer d'Avignon-Provence