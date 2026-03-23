Stricto Sangsues

Que peut-on encore prendre à ceux qui n'ont plus rien ? Aux déshérités des banlieues ? Dans ces friches où les centres commerciaux ont proliféré ces dernières décennies, au nom de la croissance et d'une consommation effrénée qui garantirait le bien-être à tous. Il faudra la rencontre accidentelle de deux hommes que tout opposait – l'un, commercial rompu aux dérives de la grande distribution ; l'autre, ex-taulard et coutumier des petites combines – pour découvrir le sale trafic engendré derrière le cynisme d'un patron de magasin au détriment d'une "population de seconde zone". Que reste-t-il de l'Humain quand tout un chacun peut devenir une unité de production ?