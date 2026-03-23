Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Prix Frontières 2026 Le marché du livre en 2025 Cinq Dark Romances à découvrir
#Polar

Stricto Sangsues

Frédéric Villar

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Que peut-on encore prendre à ceux qui n'ont plus rien ? Aux déshérités des banlieues ? Dans ces friches où les centres commerciaux ont proliféré ces dernières décennies, au nom de la croissance et d'une consommation effrénée qui garantirait le bien-être à tous. Il faudra la rencontre accidentelle de deux hommes que tout opposait – l'un, commercial rompu aux dérives de la grande distribution ; l'autre, ex-taulard et coutumier des petites combines – pour découvrir le sale trafic engendré derrière le cynisme d'un patron de magasin au détriment d'une "population de seconde zone". Que reste-t-il de l'Humain quand tout un chacun peut devenir une unité de production ?

Par Frédéric Villar
Chez Editions Cairn

|

Auteur

Frédéric Villar

Editeur

Editions Cairn

Genre

Romans noirs

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Stricto Sangsues par Frédéric Villar

Commenter ce livre

 

Stricto Sangsues

Frédéric Villar

Paru le 23/03/2026

240 pages

Editions Cairn

13,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791070065037
9791070065037
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ? Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ La Grande Librairie : écrivains, chercheurs et artistes unis pour défendre la lecture Boualem Sansal quitte Antoine Gallimard pour Vincent Bolloré, une décision peu surprenante
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.