Tome 3, Nans le berger ; Tome 4, La Demoiselle

A soixante jours d'intervalle, deux garçons naissent sur le domaine de la Guirande. Firmin, le fils de Laurent Michel, est l'héritier du nom et de la terre. Pascal, c'est l'enfant de la servante ; il gardera les moutons, comme le berger Nans dont il porte le nom. Pourtant, le premier conçu, l'enfant de l'amour, c'est lui... Il n'est pas comme les autres, Nans le berger. Blond dans ce pays de bruns, silencieux quand ses compagnons font la cour aux filles. C'est peut-être pour ça que Félicie le remarque. Mais Félicie est riche, elle n'est pas pour lui. Et puis, les femmes sont infidèles. Même sa mère ! Avant de mourir, elle a parlé... Alors il part, Nans le berger. Dans la montagne avec son troupeau. Quand il revient, des mois plus tard, il retrouve Félicie à la Guirande. Supplice quotidien. Car ils s'aiment toujours, ces deux-là. Mais Félicie a épousé Firmin.