Danser face à l'océan

1943. Colette doit quitter l'école de ballet de l'Opéra de Paris pour échapper aux raids aériens qui menacent la capitale. De retour à Biarritz, sa ville natale, elle n'oublie pas son rêve de devenir danseuse étoile. Alors elle danse, faisant du plateau de l'Atalaye sa scène improvisée, et de l'océan, son public. Un jour, un homme sort de l'ombre en l'applaudissant. Cette rencontre fait basculer son destin. 2006. Brisée par sa dernière mission en Afghanistan, Julie se réfugie au Pays basque. Près de l'océan, où elle a grandi, elle espère trouver de quoi apaiser son coeur et éclaircir son horizon. Sa rencontre avec Mme Heusser, sa logeuse, une dame de quatre-vingts ans ombrageuse et solitaire, éveille sa curiosité. Ces deux femmes que tout oppose partagent sans le savoir bien des blessures et des secrets. Entrelaçant les époques et les trajectoires d'héroïnes éprises de liberté, Laurence Pinatel nous emmène de Biarritz à Vienne, au coeur d'une formidable histoire d'amitié, d'amour et d'espoir.