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Le premier des chars

OREP

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Cette BD, complétée d'un dossier illustré, présente, depuis sa création en 1918, l'histoire du 501e régiment de chars de combat : participation aux dernières offensives de la Première Guerre mondiale ; combats au Proche-Orient et en Afrique ; débarquement en Normandie le 3 août 1944, etc. Aujourd'hui, stationné à Mourmelon-le-Grand en Champagne, le régiment est impliqué dans toutes les opérations extérieures (Liban, Kosovo, Afghanistan, Mali, etc.). Points forts, mots-clés : Première Guerre mondiale - Seconde Guerre mondiale - 501e régiment de chars de combat.

Par OREP
Chez OREP Editions

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Auteur

OREP

Editeur

OREP Editions

Genre

Divers

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Le premier des chars

OREP

Paru le 10/04/2026

56 pages

OREP Editions

15,90 €

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Scannez le code barre 9782815109949
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