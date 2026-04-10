Le premier des chars

Cette BD, complétée d'un dossier illustré, présente, depuis sa création en 1918, l'histoire du 501e régiment de chars de combat : participation aux dernières offensives de la Première Guerre mondiale ; combats au Proche-Orient et en Afrique ; débarquement en Normandie le 3 août 1944, etc. Aujourd'hui, stationné à Mourmelon-le-Grand en Champagne, le régiment est impliqué dans toutes les opérations extérieures (Liban, Kosovo, Afghanistan, Mali, etc.). Points forts, mots-clés : Première Guerre mondiale - Seconde Guerre mondiale - 501e régiment de chars de combat.