Comment concilier l'écriture et la maternité ? Dans ce roman polyphonique, Elif Shafak fait parler les voix intérieures qui depuis toujours l'ont questionnée et raconte sa propre expérience. Miss Cynique Intello, miss Ego Ambition, miss Intelligence pratique, Dame Derviche, Maman Gâteau et Miss Satin Volupté sont autant de petites créatures mentales et capricieuses, qui tentent de s'imposer à l'esprit d'une trentenaire en mal de repères. Convoquant de grandes figures littéraires telles que Simone de Beauvoir ou Virginia Woolf, Elif Shafak conte avec humour et érudition la bataille rangée de la femme d'hier, d'aujourd'hui et de demain, pour nous dire que tout lui est possible.