Les Mystères de la Résidence Kaika Tome 3

Dans le Japon des années 1920, Fuji, un traducteur poursuivant secrètement le grand oeuvre de son ancien maître, a récemment emménagé dans une résidence de grand luxe où il découvre bientôt que tous les résidents sont enveloppés de mystères, sur lesquels il va mener l'enquête. Parmi les mystères de ce volume, on s'intéresse à Haruo, un étudiant qui s'échappe de la résidence presque chaque nuit et qui affirme attendre un "? démon blanc ? " , ainsi qu'à un fantôme apparu sur un pont voisin...