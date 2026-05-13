50 méthodes feel good

Et si le bonheur commençait par un pas de côté ? Le monde va vite, nos cerveaux saturent et la fatigue nous guette. Comment débrancher sans culpabiliser ? Journaliste curieuse et passionnée, Caroline Ithurbide a exploré les confins du bien-être et testé pour vous les méthodes les plus efficaces pour réconcilier le corps et l'esprit. Grâce à elle, découvrez les secrets du brisk walking, les pouvoirs insoupçonnés de la câlinothérapie ou les bienfaits scientifiquement prouvés de la madérothérapie. Un ouvrage généreux et accessible pour tous ceux qui rêvent d'une parenthèse enchantée dans leur vie trépidante. - Des méthodes 100 % testées et approuvées. - Un panel varié, du plus dynamique au plus zen. - Un vrai tour du monde du bien-être. - Les bonnes adresses de Caroline Ithurbide. - Des conseils de lecture ou des applis à explorer. Animatrice et chroniqueuse sur RFM et Europe 1, Caroline Ithurbide a fait de la quête de l'équilibre son objectif de vie. Entre deux tournages, elle parcourt le monde pour dénicher et tester des rituels régénérants. Avec ce guide, elle nous livre ses 50 plus belles découvertes, validées avec enthousiasme et sincérité.