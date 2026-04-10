Ma Bretagne en 120 bonnes idées

Ce livre, écrit par un passionné, est un concentré de bonne humeur et d'optimisme ! Grâce à ce guide, le créateur de contenus Evan de Bretagne partage toutes les découvertes qu'il a pu faire en dix ans de tournages à sillonner sa région natale. Il nous propose 120 bonnes raisons d'expérimenter la vraie Bretagne - celle qui vit grâce à ses habitants ! Evan de Bretagne nous surprend avec des histoires, des lieux insolites et des bonnes idées parmi lesquelles nager dans la mer en pleine nuit, goûter à la vanille bretonne, soulever Excalibur en forêt de Brocéliande, faire de la trotinnette aquatique, partir à l'assaut d'un fort militaire, rencontrer Monique la reine du goémon etc. Classés par départements (les 5 départements de la Bretagne historique), les chapitres sont introduits par les rubriques "A ne pas rater" et "Coups de coeur". Des rubriques rigolotes "Pour les Radins Malins", "Si comme moi, vous avez eu 8/20 au bac de sport", "Comme dirait ma grand-mère" accompagnent ces belles découvertes avec sourire.