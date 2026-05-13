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Splendeur des âmes blessées

Agnès Stevenin

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Agnès Stevenin signe un témoignage qui nous dévoile un univers aussi mystérieux que bienfaisant. Et s'il était possible de soigner les blessures de l'âme ? A partir de son expérience de soignante énergétique, Agnès Stevenin, nous invite à reconnaître nos parts blessées sans nous y enfermer et à découvrir la force vivante qui demeure en nous. Un témoignage lumineux et encourageant, qui rappelle que même au coeur des épreuves peut se révéler une splendeur insoupçonnée. " Splendeur des âmes blessées est un livre rare qui agit bien au-delà des mots. " Stéphane Allix " Une parole vraie, touchante et apaisante. " Open Mind " Une fois de plus Agnès Stevenin, guérisseuse, nous bouleverse : elle nous dévoile sa pratique exceptionnelle et son ouvrage est à son image, plein d'humanité et de douceur. " Côté Santé Texte intégral

Par Agnès Stevenin
Chez Pocket

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Auteur

Agnès Stevenin

Editeur

Pocket

Genre

Médecine énergétique

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Splendeur des âmes blessées

Agnès Stevenin

Paru le 28/05/2026

464 pages

Pocket

9,90 €

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Scannez le code barre 9782266361385
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