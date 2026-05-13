Agnès Stevenin signe un témoignage qui nous dévoile un univers aussi mystérieux que bienfaisant. Et s'il était possible de soigner les blessures de l'âme ? A partir de son expérience de soignante énergétique, Agnès Stevenin, nous invite à reconnaître nos parts blessées sans nous y enfermer et à découvrir la force vivante qui demeure en nous. Un témoignage lumineux et encourageant, qui rappelle que même au coeur des épreuves peut se révéler une splendeur insoupçonnée. " Splendeur des âmes blessées est un livre rare qui agit bien au-delà des mots. " Stéphane Allix " Une parole vraie, touchante et apaisante. " Open Mind " Une fois de plus Agnès Stevenin, guérisseuse, nous bouleverse : elle nous dévoile sa pratique exceptionnelle et son ouvrage est à son image, plein d'humanité et de douceur. " Côté Santé Texte intégral