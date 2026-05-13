Comment rater son couple à coup sûr

Un manuel pour prendre conscience des schémas amoureux qui conduisent à l'échec... et les changer ! Comment être sûr de rater son couple ? Avec beaucoup d'humour, Emmanuelle Piquet montre qu'il suffit de répéter les mêmes réactions, de s'obstiner dans des solutions qui aggravent les problèmes, d'être sûr d'avoir raison. Et si vous osiez faire autrement. Voilà tout l'enjeu de ce livre, reposant sur une compréhension très fines des blocages et de ce qui permet un vrai changement. Un guide concret pour transformer sa manière d'être en couple et redonner une chance réelle à la relation. " Eclairant. " Psychologies Texte intégral