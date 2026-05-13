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Comment rater son couple à coup sûr

Emmanuelle Piquet

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Un manuel pour prendre conscience des schémas amoureux qui conduisent à l'échec... et les changer ! Comment être sûr de rater son couple ? Avec beaucoup d'humour, Emmanuelle Piquet montre qu'il suffit de répéter les mêmes réactions, de s'obstiner dans des solutions qui aggravent les problèmes, d'être sûr d'avoir raison. Et si vous osiez faire autrement. Voilà tout l'enjeu de ce livre, reposant sur une compréhension très fines des blocages et de ce qui permet un vrai changement. Un guide concret pour transformer sa manière d'être en couple et redonner une chance réelle à la relation. " Eclairant. " Psychologies Texte intégral

Par Emmanuelle Piquet
Chez Pocket

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Auteur

Emmanuelle Piquet

Editeur

Pocket

Genre

Vivre en couple

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Comment rater son couple à coup sûr

Emmanuelle Piquet

Paru le 21/05/2026

288 pages

Pocket

9,00 €

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Scannez le code barre 9782266360708
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