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La Nébuleuse captive

Romain Benassaya

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Plongez au coeur de la Nébuleuse et retrouvez le frisson vertigineux de Pyramides ! Un nouveau grand roman de Romain Benassaya ! Cernée de toute part par un nuage impénétrable de poussière et de gaz en fusion, la Nébuleuse est un endroit hostile. C'est pourtant là que vivent les humains. A l'abri de la lumière et du vide, ils peuplent les ruches, habitats vivants doués de conscience, où l'on ne manque de rien. Silka est une jeune Interprète promise à de hautes responsabilités envers l'âme de sa ruche, Léonis. Mais quand le vaisseau de son père est attaqué par des pirates qui semblent vouloir à tout prix s'emparer d'elle, sa vie bascule. Seule, elle parvient à s'échapper, et doit apprendre à survivre par elle-même dans les confins de la Nébuleuse. De cette attaque, elle n'emporte avec elle qu'un trésor, une mystérieuse créature amnésique qu'elle doit désormais protéger au péril de sa vie...

Par Romain Benassaya
Chez Pocket

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Auteur

Romain Benassaya

Editeur

Pocket

Genre

Mondes futuristes

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La Nébuleuse captive

Romain Benassaya

Paru le 13/05/2026

448 pages

Pocket

10,30 €

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Scannez le code barre 9782266360128
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