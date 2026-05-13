La Nébuleuse captive

Plongez au coeur de la Nébuleuse et retrouvez le frisson vertigineux de Pyramides ! Un nouveau grand roman de Romain Benassaya ! Cernée de toute part par un nuage impénétrable de poussière et de gaz en fusion, la Nébuleuse est un endroit hostile. C'est pourtant là que vivent les humains. A l'abri de la lumière et du vide, ils peuplent les ruches, habitats vivants doués de conscience, où l'on ne manque de rien. Silka est une jeune Interprète promise à de hautes responsabilités envers l'âme de sa ruche, Léonis. Mais quand le vaisseau de son père est attaqué par des pirates qui semblent vouloir à tout prix s'emparer d'elle, sa vie bascule. Seule, elle parvient à s'échapper, et doit apprendre à survivre par elle-même dans les confins de la Nébuleuse. De cette attaque, elle n'emporte avec elle qu'un trésor, une mystérieuse créature amnésique qu'elle doit désormais protéger au péril de sa vie...