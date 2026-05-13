Retrouve-moi à Whisperwood

La découverte d'un mystérieux livre plonge une jeune femme dans les souvenirs de son enfance, la confrontant au secret qui entoure la disparition de sa soeur. 1939. Hazel, 14 ans, et sa soeur Flora, 5 ans, sont envoyées dans la campagne anglaise pour échapper aux bombes qui pleuvent sur Londres. Afin d'oublier les horreurs de la guerre, elles inventent un royaume magique qui n'appartient qu'à elles : Whisperwood. 1960. La vie de Hazel est bouleversée quand elle reçoit, pour le compte de la boutique de livres anciens où elle travaille, un ouvrage illustré intitulé Whisperwood et la rivière étoilée, la retranscription exacte de l'univers enchanté imaginé dans son enfance. Pourtant, Hazel en est certaine, elle n'a jamais mentionné cette histoire devant qui que ce soit. Et Flora, sa chère Flora, a disparu avant même la fin de la guerre, sans doute noyée dans la Tamise. Ce drame est une plaie toujours ouverte dans le coeur de Hazel. Et, depuis cette découverte, la blessure pulse à nouveau du rythme douloureux de l'espoir.