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#Polar

Taxi de nuit

Jack Clark

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Un taxi de nuit à Chicago est confronté à un mystérieux tueur qui s'en prend aux chauffeurs de taxis. Eddie Miles est taxi de nuit à Chicago. C'est un homme solitaire, qui connaît chaque recoin de la ville, depuis les quartiers les plus huppés jusqu'à ceux où il est devenu dangereux de s'aventurer. Du crépuscule à l'aube, chacune de ses courses est une nouvelle aventure, parfois heureuse, parfois périlleuse. Alors qu'un mystérieux tueur s'en prend aux chauffeurs de taxis, Eddie essaie tant bien que mal de ne pas se laisser gagner par la violence qui gangrène la ville. Jusqu'au jour où celle-ci l'atteint personnellement : il sauve de justesse une jeune prostituée passée à tabac, et un de ses meilleurs amis est victime du tueur. Eddie décide alors de prendre les choses en main...

Par Jack Clark
Chez Pocket

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Auteur

Jack Clark

Editeur

Pocket

Genre

Thrillers

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Taxi de nuit

Jack Clark trad. Samuel Sfez

Paru le 13/05/2026

272 pages

Pocket

8,40 €

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