Jolies peluches XXL à crocheter

Des peluches so cosy très faciles à crocheter, pour des câlins grandeur nature ! Entrez dans le monde féérique de Julien et apprenez à crocheter une immense peluche, prête à être câlinée ! A l'aide quelques points accessibles aux débutants et d'un fil chenille tout doux, vous pourrez confectionner un doudou poétique plus grand que nature ! Le livre comprend : Les points de base au crochet expliqués en pas à pas pour les débutants 10 tutoriels de peluches géantes de 40 à 75 cm, en pas à pas photo Pour chaque modèle, une déclinaison 100 % cute : à coeur, à étoile ou à fleur Des gabarits pour personnaliser sa peluche avec des patchs en feutrine