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Jolies peluches XXL à crocheter

Fairyplush

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Des peluches so cosy très faciles à crocheter, pour des câlins grandeur nature ! Entrez dans le monde féérique de Julien et apprenez à crocheter une immense peluche, prête à être câlinée ! A l'aide quelques points accessibles aux débutants et d'un fil chenille tout doux, vous pourrez confectionner un doudou poétique plus grand que nature ! Le livre comprend : Les points de base au crochet expliqués en pas à pas pour les débutants 10 tutoriels de peluches géantes de 40 à 75 cm, en pas à pas photo Pour chaque modèle, une déclinaison 100 % cute : à coeur, à étoile ou à fleur Des gabarits pour personnaliser sa peluche avec des patchs en feutrine

Par Fairyplush
Chez Solar

|

Auteur

Fairyplush

Editeur

Solar

Genre

Couture, tricot

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Jolies peluches XXL à crocheter

Fairyplush

Paru le 10/09/2026

144 pages

Solar

21,95 €

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Scannez le code barre 9782263193255
9782263193255
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