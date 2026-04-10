Les oubliés de l'histoire en Pays de Savoie

Malgré un destin hors du commun, une vie extraordinaire, ces femmes et ces hommes des Pays de Savoie ont été injustement effacés des tablettes de l'histoire. Qui se souvient encore de Lucie Colliard, modeste institutrice qui ira défendre la cause des femmes à travers le monde ; de Gabriel Kippmann qui réalisera la première photographie en couleurs de l'histoire ; du médecin Pierre Bougrat à l'origine d'une des plus grandes énigmes judiciaires du XXème siècle ? Ce livre passionnant réhabilite ainsi la mémoire de plus de 50 "inconnus célèbres" qui vont vous émerveiller : Léon Grosse, simple plâtrier, bâtira un empire dans les travaux publics ; Victor Despeignes inventera la radiothérapie pour soigner les cancers ; Maurice Dunan, archéologue, fera soudain surgir du sable une des villes les plus anciennes au monde ; Yvonne Godard, pilote d'avion, sera une immense championne de natation à l'époustouflant courage... Attrapez la main des oubliés de l'histoire et laissez-vous entraîner !