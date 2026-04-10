En mer Egée, sur l'île de Lesbos, la jeune et jolie Sappho rayonne par son chant et ses poèmes. Proche d'Alcée, son ami d'enfance, elle fait preuve de courage en participant aux réunions secrètes des plus anciennes familles de l'île. Leur objectif est de déjouer la prise de pouvoir d'un nouvel arrivant et tyran, Pittacos. Aventures, mystère et amitié sont au coeur de ce roman antique où s'entremêlent ambition, pouvoir et trahison. Alors que les tensions montent, Sappho doit naviguer entre loyauté et danger, tout en découvrant des secrets enfouis depuis longtemps. Les enjeux se précisent, mais le chemin vers la vérité s'avère semé d'embûches...