Le grand retour de John Connolly et la naissance de la légende Charlie Parker. Une plongée troublante dans le Sud profond américain. Arkansas, 1997. Charlie Parker, ancien policier new-yorkais brisé par le meurtre atroce de sa femme et de sa petite fille, traque leur assassin à travers tout le pays. Sa route le mène jusqu'à Cargill, un bourg oublié gangrené par la misère, la violence et le racisme. Là, des jeunes femmes noires sont retrouvées mortes dans une mise en scène aussi macabre que dérangeante. Malgré lui, Parker finit enrôlé dans une enquête explosive que les puissants du comté cherchent à étouffer. En affrontant les secrets et les fantômes d'un Sud rongé par le pouvoir et la peur, il se rapproche dangereusement du mal contre lequel il lutte depuis toujours. Entre désespoir et rédemption, un polar noir d'une intensité rare et la naissance d'un détective de légende : Charlie Parker.