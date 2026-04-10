Demain, ce soir, avant

Pour décrocher le contrat d'édition de ses rêves, Onyx Despues s'isole dans sa maison médiévale de Gourdon, espérant y trouver le calme nécessaire à la création. Cependant, la tranquillité est de courte durée : entre un neveu envahissant, une tortue disparue et un boucher intrigant, l'inspiration se fait attendre. Tout bascule une nuit d'orage lorsque Picolo, un chat né à Venise en 1576, s'invite chez elle. L'inspiration et la création ne sont plus alors à l'ordre du jour. Onyx se retrouve, bien malgré elle, plongée dans un voyage temporel. Les événements s'enchaînent, et chaque rencontre semble la rapprocher d'un destin insoupçonné. Que va-t-elle découvrir au fil de cette aventure inattendue ? Le mystère s'épaissit, et le lecteur se demande si elle parviendra à réaliser ses rêves.