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Ma vie sans moustache

Romain Puértolas

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" En février 2015, j'ai reçu une lettre d'Argentine dans laquelle une très vieille dame me disait avoir été la dernière cuisinière d'Hitler... après 1945 ! Elle m'invitait à la rencontrer. Bien entendu, cela m'a d'abord fait sourire. J'allais passer à autre chose lorsque, titillé, j'entrepris quelques recherches et découvris San Carlos de Bariloche, petite bourgade du nord de la Patagonie, où les habitants racontent que certains auraient côtoyé le dictateur nazi pendant plus de vingt ans... après la fin de la guerre. Le doute se mit à germer dans mon esprit : et s'ils avaient raison ? Et si le Führer ne s'était pas suicidé le 30 avril 1945 dans son bunker berlinois ? Il n'en fallut pas plus à l'enquêteur que je suis pour sauter dans un avion... " Une enquête loufoque, où l'histoire, la vraie, se mêle inextricablement aux délires d'un romancier déchaîné, et souvent très drôle. Rolling Stone.

Par Romain Puértolas
Chez LGF/Le Livre de Poche

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Auteur

Romain Puértolas

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Littérature française

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Ma vie sans moustache

Romain Puértolas

Paru le 13/05/2026

288 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,70 €

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