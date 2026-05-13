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La Nuit de l'ours

Alexandra Julhiet

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Quand Angèle, trente-neuf ans, se réveille en sursaut après s'être endormie dans sa baignoire, elle découvre deux mots tracés dans la buée de son miroir : " Va crever. " Quelqu'un l'a attendue chez elle pour la menacer. Qui ? Et pourquoi ? Terrifiée, perdue, elle accepte de partir quelque temps avec son père, ancien psychiatre affaibli par l'âge, dans le village des Pyrénées où elle a passé sa petite enfance. Là-bas, c'est bientôt la fête de l'Ours : une semaine de célébrations traditionnelles qui s'achève par une longue nuit où les jeunes hommes, enduits de suie et vêtus de peaux de bêtes, deviennent à la fois chasseurs et chassés... Malgré le paysage grandiose de ces montagnes préservées, Angèle sent grandir autour d'elle une ambiance sourdement hostile. Pourquoi personne ici ne se souvient d'elle ? Que cache cette chambre fermée à clé dans la maison de son père ? Angèle va vite découvrir qu'il est parfois extrêmement dangereux de déchirer le voile du mensonge... Un cinquième thriller signé d'une scénariste douée d'un grand souffle romanesque. Julie Malaure, Le Nouvel Obs. Un roman maîtrisé de bout en bout, par l'une des nouvelles voix du roman noir français. Mohamed Berkani, France Culture.

Par Alexandra Julhiet
Chez LGF/Le Livre de Poche

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Auteur

Alexandra Julhiet

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Thrillers

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La Nuit de l'ours

Alexandra Julhiet

Paru le 13/05/2026

360 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,20 €

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