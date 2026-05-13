Elle rêvait d'autres cieux et d'autres matins

Clémence, fille de paysans du Poitou, se rêvait institutrice. Mais la mort de son frère au front en 1917 l'oblige à rester auprès de ses parents. Par hasard, elle rencontre Franz, un prisonnier de guerre allemand. Elle décide par amour de le rejoindre en Allemagne, contre l'avis de son père. Fraîchement accueillie par la famille de Franz, mal intégrée dans ce pays hier ennemi, Clémence trouve cependant ses repères et met au monde un fils, Ludwig. Mais l'Allemagne s'enflamme et Hitler conquiert le pouvoir. Contrainte de rentrer en France, Clémence reprend la ferme familiale avant de s'engager dans la Résistance. Elle ne cessera de chercher Franz et Ludwig dont elle n'a plus de nouvelles. On se souviendra de la protagoniste comme d'une héroïne à la fois digne et vibrante. Terriblement humaine. Laurence Caracalla, Le Figaro.