Une maisonnette biscornue en plein coeur de la Bourgogne fait immédiatement chavirer le coeur de Muriel. Ce lieu émouvant et paisible devient son refuge. Elle y apprivoise ses peurs et empêchements de toujours : marcher seule en forêt, assumer son désir d'écriture. Dans sa boîte à outils, un panthéon d'inspiratrices telles que Colette, Simone de Beauvoir, Marguerite Duras ou encore Mona Chollet, les conseils de ses amis et voisins, ses souvenirs d'enfance et les lettres de sa chère grand-mère disparue. Pas à pas, elle se défait de ses craintes et avance vers l'existence dont elle a toujours rêvé. La Conquête de l'espace est l'histoire à la fois intime et universelle d'une femme et des défis auxquels elle fait face pour s'affirmer. Un livre compagnon, débordant de sensibilité, de sourires, de lumière, qui encourage l'audace. Dans une langue délicate, Muriel Boselli capture ce moment suspendu où l'on décide de s'affranchir de ses doutes. Tess Bodelot, Biba. Un savoureux texte d'émancipation. Caroline Rieder, Le Matin Dimanche.