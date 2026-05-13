En 1910, Lénine découvre la pêche à la crevette à Pornic. Tous les étés, Mussolini se montre en maillot de bain sur la côte Adriatique. Les villégiatures de la reine Victoria dans le sud de la France ont lancé la mode de la Riviera... Les vacances ! Le mot respire le bonheur et tout ce qui va avec, les voyages, les bains de mer, les pieds dans l'herbe. Tous les puissants et les puissantes qui peuplent nos livres d'histoire en ont pris. Pourquoi diable ces ouvrages n'en parlent-ils pas ? Ce livre s'intitule Les Vacances de l'Histoire... Vous avez déjà saisi que l'Histoire, elle, n'en prend jamais. Journaliste et historien de qualité, François Reynaert a toujours eu la plume intelligente. On se marre, on apprend, on comprend. Quant au pape Jean-Paul II qui fait du ski, c'est un tout autre récit. Challenges. Une idée brillante, malicieusement illustrée par Stéphane Trapier. Le Nouvel Obs.