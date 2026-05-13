Le Monde entre les mains

Recordman des sélections en équipe de France (145), des capitanats (121), champion du monde 2018, Hugo Lloris est depuis plus de dix ans l'une des personnalités préférées des Français. Gardien des clubs de Nice, de Lyon, de Tottenham, désormais au Los Angeles FC, il s'est révélé un homme de contrastes, entre calme absolu et impressionnantes colères. Au fil de quatorze années sous le maillot bleu, il a vécu les moments les plus incroyables de l'équipe de France : la fameuse grève de Knysna pendant la Coupe du monde en Afrique du Sud en 2010, une affaire d'Etat qui a failli faire exploser le football français, et les jours de gloire, avec deux finales de Coupe du monde, en 2018 et en 2022 face à l'Argentine. Joueur rare dans un milieu impitoyable, il a été l'acteur ou le témoin de tout ce que l'on sait, un peu, et de ce que l'on ignore, beaucoup.