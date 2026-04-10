La Forêt magique et autres histoires

Il est décidément impossible de s'ennuyer dans la forêt magique ! Entre Matuvu, un paon imbu de lui-même et un voisin bien embêtant, et les bêtises de ses cinq poussins, Rousselinotte ne sait plus où donner de la tête. C'est alors que Gaston, le hibou, lui apprend qu'il y a un loup... Le grand méchant loup ? Non, un pauvre vieux loup à qui tous les sacripants de la forêt s'amusent à jouer des tours ! Quatre histoires rigolotes, illustrées avec beaucoup d'humour par Anne-Sophie Droulers.