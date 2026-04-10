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#Album jeunesse

La Forêt magique et autres histoires

Anne-Sophie Droulers, Francine Pouchot

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Il est décidément impossible de s'ennuyer dans la forêt magique ! Entre Matuvu, un paon imbu de lui-même et un voisin bien embêtant, et les bêtises de ses cinq poussins, Rousselinotte ne sait plus où donner de la tête. C'est alors que Gaston, le hibou, lui apprend qu'il y a un loup... Le grand méchant loup ? Non, un pauvre vieux loup à qui tous les sacripants de la forêt s'amusent à jouer des tours ! Quatre histoires rigolotes, illustrées avec beaucoup d'humour par Anne-Sophie Droulers.

Par Anne-Sophie Droulers, Francine Pouchot
Chez Editions du Triomphe

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Auteur

Anne-Sophie Droulers, Francine Pouchot

Editeur

Editions du Triomphe

Genre

Autres éditeurs (P à T)

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La Forêt magique et autres histoires

Anne-Sophie Droulers, Francine Pouchot

Paru le 10/04/2026

64 pages

Editions du Triomphe

15,90 €

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Scannez le code barre 9782383860815
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