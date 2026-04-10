Mettre à nu l'infirmier

Kaoru Kuze, infirmier, a été transféré dans un lycée de campagne et à peine arrivé, il se retrouve face à trois élèves perturbateurs qui ont fait de l'infirmerie leur repaire. Celui qui vient les chercher est un grand garçon blond aux allures de délinquant, Motoaki Wakura. Mais si ce dernier est assez effrayant au premier abord, il est en réalité très gentil et attentionné, et lorsque Kuze apprend qu'il est puceau, il se propose de l'aider à se masturber... Seulement, plus les jours passent, plus son corps réagit bizarrement face à Wakura... Une romance inattendue voit le jour dans l'infirmerie d'un lycée rural entre un infirmier maladroit et un élève charismatique !