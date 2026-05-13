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Genève confidentiel

Marc Guéniat

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La ville de Jean Calvin et de la Réforme change. Derrière sa réputation austère de refuge pour les exilés politiques, le berceau de la Croix-Rouge, de Rousseau et des conventions de Genève abrite des fortunes bien cachées. Pas plus peuplée que Toulouse, une seule de ses banques dispose d'avoirs supérieurs au PIB de la Belgique. Marc Guéniat a enquêté sur le nouvel ordre de cette ville qui aime l'argent des autres, y compris français, et sait le faire fructifier. On y rencontre des oligarques russes, des avocats qui défendent les intérêts de leurs clients jusque dans l'enceinte du Palais fédéral, un détective au coeur de ces affaires interlopes, et la fondation d'une célèbre montre aux ramifications opaques et à la bonté bien distribuée. Il y a les pauvres aussi, et les travailleurs qui migrent, dont personne ne parle mais sans lesquels l'horlogerie se détraquerait vite. Une enquête aux allures de thriller économique et politique sur une cité aussi irrésistible qu'énigmatique. A qui profite le crime ? Sans doute un peu tout le monde.

Par Marc Guéniat
Chez Stock

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Auteur

Marc Guéniat

Editeur

Stock

Genre

Sociologie politique

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Genève confidentiel

Marc Guéniat

Paru le 13/05/2026

352 pages

Stock

22,00 €

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