Après avoir magistralement décrit dans "Et Rome s'embrasa" le Grand Incendie de l'an 64, le journaliste Alberto Angla enquête sur celui vers qui tous les espoirs se tournent après le sinistre : Néron. Un "Joker de l'Histoire", même si l'on nuance aujourd'hui les portraits à charge d'autrefois. Le plus controversé des Césars va certes rebâtir sa capitale, il va exercer jusqu'en Grèce ses talents d'artiste et de conducteur de char, mais il persécutera les chrétiens, accusés d'avoir mis le feu à Rome, et sèmera la mort dans la haute société romaine après l'échec de la conspiration de Pison. Une fin de règne entre tragédie antique et péplum à suspense. Le portrait d'un tyran de plus en plus déconnecté de la réalité, et qui lorgnait ? déjà ? la Crimée.