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#Roman étranger

Le guide des femmes insoumises

Alison Goodman

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Lady Augusta Colebrook, dite Gus, et sa soeur jumelle Julia, étiquetées "vieilles filles" par une société anglaise redoutablement misogyne, sont en réalité des rebelles. Elles n'hésitent pas à voler au secours de femmes et d'enfants abandonnés par la société et par la justice. Lorsque lord Evan, un séduisant forçat en cavale dont Gus est tombée amoureuse, leur demande de cacher sa soeur dans leur maison londonienne, les jumelles acceptent immédiatement. Car Hester aime une femme, et les convenances, comme la famille, la condamnent. Mais bientôt, le danger se rapproche, il faut exfiltrer lady Hester... De clubs sordides pour gentlemen londoniens en manoirs champêtres, de folles poursuites en bagarres fracassantes, les soeurs Colebrook se lancent dans une aventure sous le signe de la solidarité féminine. Dans les pas de deux héroïnes délicieusement insoumises, Alison Goodman, l'autrice du Cercle des femmes rebelles, signe un roman résolument féministe qui bouscule les clichés romantiques.

Par Alison Goodman
Chez Albin Michel

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Auteur

Alison Goodman

Editeur

Albin Michel

Genre

Littérature anglo-saxonne

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Le guide des femmes insoumises

Alison Goodman

Paru le 13/05/2026

496 pages

Albin Michel

22,90 €

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