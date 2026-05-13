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Ma fille chérie

J.P. Delaney, JP Delaney

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Susie Jukes reçoit un message sur les réseaux sociaux : l'enfant qu'elle a fait adopter quinze ans plus tôt vient de la retrouver. Leur rencontre bouleverse rapidement sa vie et celle de son mari Gabe. Lorsque les parents adoptifs d'Anna réagissent avec hostilité au simple fait qu'Anna ait contacté sa mère biologique, cette dernière devient paranoïaque... Anna est-elle seulement marquée par une enfance traumatique, en quête de repères ? Ou ces réactions cachentelles des secrets bien plus sombres, enfouis volontairement par Susie ?

Par J.P. Delaney, JP Delaney
Chez Fayard

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Auteur

J.P. Delaney, JP Delaney

Editeur

Fayard

Genre

Thrillers

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Ma fille chérie

J.P. Delaney, JP Delaney trad. Jean Esch

Paru le 13/05/2026

409 pages

Fayard

22,90 €

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